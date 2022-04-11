Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью изданию рассказал, что самое трудное – это видеть, как захватчики убивают мирных людей.

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Плакал только раз

Гайдай поделился, что с начала войны один раз плакал. Это произошло тогда, когда он говорил журналистам, что россияне разрушили бассейн, где мама учила его плавать. Однако не это было причиной, ведь глава ОВА убежден, что бассейн, перед этим капитально отремонтированный, снова отстроят.

Дело в том, что перед этим снаряд прилетел в частный дом в Лисичанске. "Там семья, взрослые и двое детей: девочка 1 год 7 месяцев и старший брат 8 лет, их порубило очень сильно осколками. Перед интервью я выяснил, что девочка умерла", – объяснил Гайдай причину слез.

Все разрушенное восстановят, жаль людей

Глава ОВА убежден, что через 5 лет область поднимут с колен полностью, там все отстроят и восстановят. Больше всего Гайдаю жаль людей. Некоторые просто категорически не хотят уезжать из Луганщины.

Есть случаи, когда в подъезд прилетает снаряд, как в Лисичанске, у нас десять человек разорваны в клочья просто,

– отметил глава администрации.

Он добавил, что голова была в одном конце, руки-ноги в другом, тело разорвало на части. И сутки не было возможности унести погибших.

Гайдай объяснил: когда люди выходят и видят это, они понимают, что дальше уже некуда. Тогда они уже готовы уезжать. Но через два квартала дальше – все сидят и никто никуда не хочет ехать.