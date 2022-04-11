Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю виданню розповів, що найважче – це бачити, як загарбники вбивають мирних людей.

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Плакав лише раз

Гайдай поділився, що від початку війни один раз плакав. Це сталося тоді, коли він казав журналістам, що росіяни зруйнували басейн, де мама вчила його плавати. Однак не це було причиною, адже глава ОВА переконаний, що басейн, який перед цим капітально відремонтували, знову відбудують.

Річ у тім, що перед цим снаряд прилетів у приватний будинок у Лисичанську. "Там родина, дорослі та двоє дітей: дівчинка 1 рік 7 місяців і старший брат 8 років, їх посікло дуже сильно осколками. Перед інтерв'ю я з'ясував, що дівчинка померла", – пояснив Гайдай причину сліз.

Усе зруйноване відновлять, шкода людей

Очільник ОВА переконаний, що за 5 років область піднімуть з колін повністю, там все відбудують і відновлять. Найбільше Гайдаю шкода людей. Дехто просто категорично не хоче їхати з Луганщини.

Є випадки, коли в під'їзд прилітає снаряд, як у Лисичанську, у нас десять людей розірвані на шмаття просто,

– зазначив глава адміністрації.

Він додав, що голова була в одному кінці, руки-ноги в іншому, тіла розірвало на частини. І добу не було можливості забрати загиблих.

Гайдай пояснив: коли люди виходять і бачать це, вони розуміють, що далі вже нікуди. Тоді вони вже готові виїжджати. Але за два квартали далі – всі сидять і ніхто нікуди не хоче їхати.

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