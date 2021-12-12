Об этом рассказал священник ПЦУ Михаил Омельян. Он вспомнил события Революции Достоинства 2013 – 2014 годов.
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"Михайловский Златоверхий монастырь будет центром борьбы со злом, центром свободы. То есть когда ты не боишься противников и врагов, которые идут на тебя", – отметил отец Михаил.
Монахи не боялись угроз
Священник вспомнил, что во время Революции Достоинства в собор приходили и рассказывали, как тогдашний президент Виктор Янукович хочет "разобраться" с монахами Михайловского. Михаил Омельян отметил, что это также никого не пугало.
Так, были определенные угрозы, что нужно "разобраться" за эти колокола и за то, что они поддерживают людей. Однако монахи не боялись никаких угроз и, конечно, мы понимали, что мы на стороне правды,
– сказал священник.
"Когда человек стоит на стороне правды, то он с Господом. Мы видим, что правда все время побеждает. Даже если временно есть какие-то испытания, но все равно в финале победит правда", – добавил он.
Интервью с Михаилом Омельяном о Революции Достоинства: смотрите видео