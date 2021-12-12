Про це розповів священник ПЦУ Михайло Омельян. Він пригадав події Революції Гідності 2013 – 2014 років.
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"Михайлівський Золотоверхий монастир буде центром боротьби зі злом, центром свободи. Тобто коли ти не боїшся супротивників і ворогів, які йдуть на тебе", – зазначив отець Михайло.
Монахи не боялись погроз
Священник пригадав, що під час Революції Гідності до собору приходили та розповідали, як тодішній президент Віктор Янукович хоче "розібратися" з монахами Михайлівського. Михайло Омельян наголосив, що це також нікого не лякало.
Так, були певні погрози, що потрібно "розібратися" за ці дзвони й за те, що вони підтримують людей. Однак монахи не боялися жодних погроз і, звичайно, ми розуміли, що ми на боці правди,
– сказав священник.
"Коли людина стоїть на боці правди, то вона з Господом. Ми бачимо, що правда весь час перемагає. Навіть якщо тимчасово є якісь випробування, але все одно в фіналі переможе правда", – додав він.
Інтерв'ю з Михайлом Омельяном про Революцію Гідності: дивіться відео