Укроборонпром уволил гендиректора ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия: она показала немало нарушений.

Это была ДСП-проверка (для служебного пользования). То есть в публичном доступе ее результатов нет, их передали в НАБУ и НАПК. Об этом в программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказал руководитель Укроборонпрома Айваравс Абромавичус.

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По его словам, проверка предприятия длилась месяц, хотя сделать это можно было и в более сжатые сроки.

Проверка СБУ показала большое количество нарушений. Однако был саботаж, определенные угрозы со стороны менеджмента и оскорбления в сторону тех, кто ее проводил,

– отметил Абромавичус.

И добавил, что с выявленными нарушениями в дальнейшем будут разбираться правоохранительные органы. "Считаю, что есть неэффективное управление госимуществом, в частности в личных интересах, возможно", – объяснил он.

А кроме этого – неэффективная защита госинтересов в судах за границей. Поэтому с такими подходами, как у предыдущего руководства, далеко зайти не удастся, убежден руководитель Укроборонпрома.

Справка. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Украины, по данным СБУ, изложенным в письме от 16 апреля.

О смене руководства "Антонова"

Абромавичус также подчеркнул, что менеджмент "Антонова" за последние годы показал несостоятельность и нежелание трансформироваться, поэтому залога успеха нет.

Есть колоссальное количество нарушений условий контракта от гендиректора. Именно поэтому накануне было принято решение о смене руководства предприятия,

– отметил он.

И рассказал, что временным и.о. гендиректора сейчас является коренной "антоновец", один из самых молодых работников предприятия. Это 44-летний Александр Лось, вице-президент по проектированию.

"Он авиастроитель "до костей", владеет английским, имеет очень хорошую репутацию за пределами Украины, на предприятии работает уже 18 лет", – заверил Абромавичус.

И добавил: по его мнению, под таким руководством трансформацию этой компании удастся сдвинуть с мертвой точки.

Смотрите полное интервью с руководителем Укроборонпрома: