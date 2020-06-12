Угрозы, саботаж и нарушения, – Абромавичус о проверке на ГП "Антонов"
Укроборонпром уволил гендиректора ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия: она показала немало нарушений.
Это была ДСП-проверка (для служебного пользования). То есть в публичном доступе ее результатов нет, их передали в НАБУ и НАПК. Об этом в программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказал руководитель Укроборонпрома Айваравс Абромавичус.
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По его словам, проверка предприятия длилась месяц, хотя сделать это можно было и в более сжатые сроки.
Проверка СБУ показала большое количество нарушений. Однако был саботаж, определенные угрозы со стороны менеджмента и оскорбления в сторону тех, кто ее проводил,
– отметил Абромавичус.
И добавил, что с выявленными нарушениями в дальнейшем будут разбираться правоохранительные органы. "Считаю, что есть неэффективное управление госимуществом, в частности в личных интересах, возможно", – объяснил он.
А кроме этого – неэффективная защита госинтересов в судах за границей. Поэтому с такими подходами, как у предыдущего руководства, далеко зайти не удастся, убежден руководитель Укроборонпрома.
О смене руководства "Антонова"
Абромавичус также подчеркнул, что менеджмент "Антонова" за последние годы показал несостоятельность и нежелание трансформироваться, поэтому залога успеха нет.
Есть колоссальное количество нарушений условий контракта от гендиректора. Именно поэтому накануне было принято решение о смене руководства предприятия,
– отметил он.
И рассказал, что временным и.о. гендиректора сейчас является коренной "антоновец", один из самых молодых работников предприятия. Это 44-летний Александр Лось, вице-президент по проектированию.
"Он авиастроитель "до костей", владеет английским, имеет очень хорошую репутацию за пределами Украины, на предприятии работает уже 18 лет", – заверил Абромавичус.
И добавил: по его мнению, под таким руководством трансформацию этой компании удастся сдвинуть с мертвой точки.
Смотрите полное интервью с руководителем Укроборонпрома: