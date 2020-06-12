Укроборонпром звільнив гендиректора ДП "Антонов" через результати перевірки підприємства: вона показала чимало порушень.

Це була ДСК-перевірка (для службового користування). Тобто у публічному доступі її результатів немає, їх передали у НАБУ та НАЗК. Про це у програмі "Є питання" на 24 каналі розповів керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Перша частина інтерв'ю Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром

За його словами, перевірка підприємства тривала місяць, хоча зробити це можна було й у стисліші терміни.

Перевірка СБУ показала велику кількість порушень. Проте був саботаж, певні погрози з боку менеджменту та образи у бік тих, хто її проводив,

– наголосив Абромавичус.

Й додав, що з виявленими порушеннями надалі розбиратимуться правоохоронні органи. "Вважаю, що є неефективне управління держмайном, зокрема в особистих інтересах, можливо", – пояснив він.

А крім цього – неефективний захист держінтересів в судах за кордоном. Тож з такими підходами, як у попереднього керівництва, далеко зайти не вдасться, переконаний керівник Укроборонпрому.

Довідка. Перевірка проводилася з 27 квітня по 22 травня за дорученням прем'єр-міністра України, за даними СБУ, викладеним в листі від 16 квітня.

Про зміну керівництва "Антонова"

Абромавичус також підкреслив, що менеджмент "Антонова" за останні роки показав неспроможність і небажання трансформуватися, тож запоруки успіху немає.

Є колосальна кількість порушень умов контракту від гендиректора. Саме тому напередодні було ухвалене рішення про зміну керівництва підприємства,

– зазначив він.

І розповів, що тимчасовим в.о. гендиректора зараз є корінний "антонівець", один із наймолодших працівників підприємства. Це 44-річний Олександр Лось, віце-президент з проектування.

"Він авіабудівник "до кісток", володіє англійською, має дуже хорошу репутацію за межами України, на підприємстві працює вже 18 років", – запевнив Абромавичус.

Й додав: на його думку, під таким керівництвом трансформацію цієї компанії вдасться зрушити з мертвої точки.

Дивіться повне інтерв'ю з керівником Укроборонпрому: