Ребята признались, что было невероятно тяжело. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Россияне не только разрушают все на своем пути, но и пытаются унести будущее у наших детей. Однако оккупантам это не удастся.

"С нами были военные, которые увольняли школу. Они были как сила и поддержка, мы знали, что с нами ничего не произойдет", - рассказала выпускница харьковской школы №134 Валерия Кобзева.

Было сложно отдавать себе отчет, что здания больше нет, сгорела наша память, абсолютно все. Уничтожено место, где люди могут получать образование. Но через некоторое время боль стихла, остались только добрые воспоминания и надежды на то, что школу восстановят,

– добавила выпускница Анастасия Гонтарь.

Оккупанты хотят забрать у детей право на образование

По словам Анны, за время полномасштабного вторжения только в Харькове пострадали около 100 образовательных учреждений. Сейчас большинство школ ждут восстановления. В частности, от вражеских обстрелов пострадал один из корпусов Каразина. Кафиры отчаянно пытались разрушить физико-технический институт "Источник нейтронов". "Пятихатки – это место, которому очень сильно досталось", – подчеркнула корреспондентка.

Сейчас большинство школ ожидают разборов завалов, обследования саперов и восстановительных работ в перспективе. К слову, украинцы еще раз доказывают, что готовы к сложностям и непредсказуемым вызовам. Так, дирекция школы №62 готова учить детей в оставшихся помещениях. Безусловно, при условии, что это станет безопасно.

Напомним, в нынешнем году выпускные в Украине прошли в режиме онлайн. Ранее президент Зеленский отметил, что Россия повредила более 1800 образовательных учреждений по всей Украине. Вместо долгожданного последнего звонка учащиеся слышали звуки сирен, извещающие об угрозе авиаудара.

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