Впрочем положительного решения страны-члены Альянса так и не предоставили. Прошло 13 лет, но наша страна до сих пор не получила ПДЧ.
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Ющенко: в 2008 году Украина имела шанс получить ПДЧ относительно членства в НАТО
По словам Ющенко, Украина в 2008 году имела наиболее оптимистичные прогнозы и поддержку американских партнеров. Тогда власти видели реальный шанс получить положительный ответ на заявление о Плане действий по членству.
Во время саммита НАТО в Бухаресте продолжалась дискуссия по украинскому вопросу. Второй президент вспомнил, что тогда увидел – среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины.
К тому же очень кулуарно, очень дипломатичным способом, Украине в столице Румынии отказали после нескольких часов обсуждений.
Это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, нынче многие в Европе сильно пожалели,
– подчеркнул политик.
И добавил, никогда не нужно недооценивать Россию. Мол, то, что произошло сейчас с "Северным потоком-2", говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию.
Последние заявления Ющенко относительно Украины и НАТО
- Виктор Ющенко назвал виновных в том, что Украина не получила плана действий по членству в НАТО в 2008 году. Этого не произошло из-за Ангелы Меркель и Николя Саркози.
- Третий президент рассказал, что его шокировала позиция канцлера Германии и главы Франции. "Мы собрались 7 – 8 президентов, и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с ней состоялся очень короткий, минут на 5, диалог, – отметил он".