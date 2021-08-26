Втім позитивного рішення країни-члени Альянсу так і не надали. Минуло 13 років, але наша країна досі не отримала ПДЧ.

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Ющенко: У 2008 році Україна мала шанс отримати ПДЧ щодо членства в НАТО

За словами Ющенка, Україна у 2008 році мала найбільш оптимістичні прогнози і підтримку американських партнерів. Тоді влада бачила реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву про План дій щодо членства.

Під час саміту НАТО в Бухаресті тривала дискусія стосовно українського питання. Другий президент пригадав, що тоді побачив – серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України.

До того ж дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб, Україні в столиці Румунії відмовили після кількох годин обговорень.

Це було принизливе рішення, щодо якого, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував,

– підкреслив політик.

І додав, ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Мовляв, те, що відбулося зараз з "Північним потоком-2", говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію.

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