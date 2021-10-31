Враг гатил по их позициям примерно с полчаса. За это время ранили двоих бойцов.

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"Враг нас встретил растерянными. Никто не ожидал, что со стороны врага будет работать именно артиллерия. Было тихо, как сейчас. Но потом начали первые приходы нас накрывать плотным огнем. Это был сначала пристрельный огонь, а потом уже точно били", – рассказал военнослужащий. Вооруженных сил Украины Василий.

Координировал их с высоты квадрокоптер. То есть они видели откуда бьют и как бьют,

– добавил он.

Бойцы не успели до укрытия

Военнослужащий Николай показывает обломки от вражеских мин, найденных воинами в воронках. От таких, говорит, бронежилет не защитит.

"Это может кость сломать, насквозь пролететь, в зависимости от того какой радиус. Разлетается в радиусе 50 метров", – сказал Николай.

Обломок вражеской мины / Скриншот с видео 24 канала

Одна из мин разорвалась возле бойцов, бежавших к укрытию. Двое армейцев получили осколочные ранения.

"Это 82-я мина. Этими осколками ранили ребят", – отметила военнослужащая ВСУ Рима.

"Одного военнослужащего ранили в ноги и руки. Другого – в ноги и плечо", – добавил Василий.

Военнослужащий Василий / Скриншот с видео 24 канала

Как спасали бойцов

Увидев раненых, Григорий и побратимы бросились на помощь.

Когда мы подбежали сюда на холм, это был уже третий приход и сразу при обстреле я упал. Когда поднялся, увидел, что командир тянет нашего бойца. Подбежали еще ребята помогли. Мы затащили его в блиндаж. Сразу же начали оказывать медицинскую помощь. – вспомнил военнослужащий ВСУ Григорий.

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Ранив 2 украинских воинов, оккупанты не остановились. Продолжили гатить.

"Прошло секунд 14 и сразу позади обстрелы. Все началось сыпаться", – сказал Григорий.

Оккупанты взорвали почти 30 мин

Под свист мин, рискуя собственной жизнью, боевые медики увозили раненых с поля боя в больницу. Вокруг все пылало. Сухая трава не выдержала обстрела и начала гореть.

После обстрела мы эвакуировали раненых военнослужащих в безопасный район для оказания первой помощи и своими силами начали тушить пожары.

– отметил Василий.

За полчаса, пока продолжался обстрел, оккупанты выпустили в сторону украинских защитников почти три десятка мин. Раненых бойцов прооперировали и сейчас они находятся на лечении в харьковском госпитале.