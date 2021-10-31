Ворог гатив по їхніх позиціях з приблизно пів години. За цей час поранили двох бійців.

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"Ворог нас зустрів розгубленими. Ніхто не чекав, що з боку ворога працюватиме саме артилерія. Було тихо, як зараз. Але потім почали перші приходи нас накривати щільним вогнем. Це був спочатку пристрільний вогонь, а потім вже точно били", – розповів військовослужбовець Збройних сил України Василь.

Координував їх з висоти квадрокоптер. Тобто вони бачили звідки б'ють і як б'ють,

– додав він.

Бійці не встигли до укриття

Військовослужбовець Микола показує уламки від ворожих мін, які вояки знайшли у вирвах. Від таких, каже, бронежилет не захистить.

"Це може кістку зламати, наскрізь пролетіти, залежно від того, який радіус. Розлітається в радіусі 50 метрів", – сказав Микола.



Уламок ворожої міни / Скриншот з відео 24 каналу

Одна з мін розірвалася біля бійців, які бігли до укриття, щоб сховатися. Двоє армійців отримали осколкові поранення.

"Це 82-га міна. Цими осколками поранили хлопців", – зазначила військовослужбовиця ЗСУ Рима.

"Одного військовослужбовця поранили в ноги й руки. Іншого – в ноги й плече", – додав Василь.



Військовослужбовець Василь / Скриншот з відео 24 каналу

Як рятували бійців

Побачивши поранених, Григорій та побратими кинулися на допомогу.

"Коли ми добігли сюди на горб, це був вже третій прихід і одразу при обстрілі я впав. Коли піднявся, побачив, що командир тягне нашого бійця. Підбігли ще хлопці допомогли. Ми затягнули його в бліндаж. Одразу ж почали надавати медичну допомогу", – пригадав військовослужбовець ЗСУ Григорій.

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Поранивши 2 українських воїнів, окупанти не зупинилися. Продовжили гатити.

"Минуло секунд 14 й одразу позаду обстріли. Все почалось сипатись", – сказав Григорій.

Окупанти підірвали майже 30 мін

Під свист мін, ризикуючи власним життям, бойові медики везли поранених з поля бою до лікарні. Навколо все палало. Суха трава не витримала обстрілу й почала горіти.

Після обстрілу ми евакуювали поранених військовослужбовців у безпечний район для надання першої допомоги й своїми силами почали гасити пожежі,

– зазначив Василь.

За пів години, поки тривав обстріл, окупанти випустили у бік українських захисників майже три десятки мін. Поранених бійців прооперували й нині вони лікуються у Харківському госпіталі.