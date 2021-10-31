Ворог гатив по їхніх позиціях з приблизно пів години. За цей час поранили двох бійців.
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"Ворог нас зустрів розгубленими. Ніхто не чекав, що з боку ворога працюватиме саме артилерія. Було тихо, як зараз. Але потім почали перші приходи нас накривати щільним вогнем. Це був спочатку пристрільний вогонь, а потім вже точно били", – розповів військовослужбовець Збройних сил України Василь.
Координував їх з висоти квадрокоптер. Тобто вони бачили звідки б'ють і як б'ють,
– додав він.
Бійці не встигли до укриття
Військовослужбовець Микола показує уламки від ворожих мін, які вояки знайшли у вирвах. Від таких, каже, бронежилет не захистить.
"Це може кістку зламати, наскрізь пролетіти, залежно від того, який радіус. Розлітається в радіусі 50 метрів", – сказав Микола.
Уламок ворожої міни / Скриншот з відео 24 каналу
Одна з мін розірвалася біля бійців, які бігли до укриття, щоб сховатися. Двоє армійців отримали осколкові поранення.
"Це 82-га міна. Цими осколками поранили хлопців", – зазначила військовослужбовиця ЗСУ Рима.
"Одного військовослужбовця поранили в ноги й руки. Іншого – в ноги й плече", – додав Василь.
Військовослужбовець Василь / Скриншот з відео 24 каналу
Як рятували бійців
Побачивши поранених, Григорій та побратими кинулися на допомогу.
"Коли ми добігли сюди на горб, це був вже третій прихід і одразу при обстрілі я впав. Коли піднявся, побачив, що командир тягне нашого бійця. Підбігли ще хлопці допомогли. Ми затягнули його в бліндаж. Одразу ж почали надавати медичну допомогу", – пригадав військовослужбовець ЗСУ Григорій.
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Поранивши 2 українських воїнів, окупанти не зупинилися. Продовжили гатити.
"Минуло секунд 14 й одразу позаду обстріли. Все почалось сипатись", – сказав Григорій.
Окупанти підірвали майже 30 мін
Під свист мін, ризикуючи власним життям, бойові медики везли поранених з поля бою до лікарні. Навколо все палало. Суха трава не витримала обстрілу й почала горіти.
Після обстрілу ми евакуювали поранених військовослужбовців у безпечний район для надання першої допомоги й своїми силами почали гасити пожежі,
– зазначив Василь.
За пів години, поки тривав обстріл, окупанти випустили у бік українських захисників майже три десятки мін. Поранених бійців прооперували й нині вони лікуються у Харківському госпіталі.