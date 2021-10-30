В штабу ООС кажуть, що поранених військових одразу доправили до лікарні. Зараз їхній стан медики оцінюють як задовільний.

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Українські військові кажуть, що найманці один раз застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли сили противника:

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Зайцевого – двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

– двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Майорська та Новотошківського – застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

– застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Новоселівки – здійснили обстріл з мінометів калібру 82 міліметри.

– здійснили обстріл з мінометів калібру 82 міліметри. В напрямку Катеринівки – стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

– стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Біля Водяного українські війська потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

українські війська потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар'їнки обстріл вели з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

обстріл вели з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя окупанти стріляли з гранатометів.

Найманці задіяли безпілотники

Російські окупаційні війська задіяли безпілотники. З їхньою допомогою ворог скинув постріли ВОГ-17 в районі Станиці Луганської та Павлополя. Окрім того, "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,

– повідомили у штабі ООС.

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Зазначимо, що 28 жовтня на Донбасі теж не обійшлось без поранених захисників України. Двоє воїнів постраждали під час обстрілів і їх доправили до лікарні. Медики оцінили їхній стан як середньої важкості.