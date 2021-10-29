Шахта розташована у Донецьку. У мережі оприлюднили відеодоказ.
До теми Зеленський вперше прокоментував використання Bayraktar на Донбасі
Так, на відео видно кілька пострілів прямо з території шахти.
Зауважимо, що зовсім нещодавно проросійські бойовики прицільно обстрілювали Гранітне. Снаряди потрапили у 5 будинків мирного населення та електромережі. На щастя, жителі не постраждали.
Яка ситуація зараз на Донбасі
- 26 жовтня через чергову атаку окупантів загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині.
- У відповідь на смертельний обстріл окупантів українські захисники вперше застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar. Німеччина та Франція розкритикувала цей крок, однак президент Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники просто захищались.
- Вночі 29 жовтня на передовій знову було неспокійно. Російські найманці поранили бійця ООС. Його госпіталізували.
- У Міністерстві оборони попередили, що Росія протягом жовтня стягувала техніку на окупований Донбас. Мовиться про понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів.