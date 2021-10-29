Шахта розташована у Донецьку. У мережі оприлюднили відеодоказ.

До теми Зеленський вперше прокоментував використання Bayraktar на Донбасі

Так, на відео видно кілька пострілів прямо з території шахти.

Зауважимо, що зовсім нещодавно проросійські бойовики прицільно обстрілювали Гранітне. Снаряди потрапили у 5 будинків мирного населення та електромережі. На щастя, жителі не постраждали.

Яка ситуація зараз на Донбасі