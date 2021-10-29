Шахта находится в Донецке. В сети обнародовали видеодоказательство.

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Так, на видео видно несколько выстрелов прямо с территории шахты.

Заметим, что совсем недавно пророссийские боевики прицельно обстреливали Гранитное. Снаряды попали в пять домов мирного населения и электросети. К счастью, жители не пострадали.

Какая ситуация сейчас на Донбассе