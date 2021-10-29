Шахта находится в Донецке. В сети обнародовали видеодоказательство.
К теме Зеленский впервые прокомментировал использование Bayraktar на Донбассе
Так, на видео видно несколько выстрелов прямо с территории шахты.
Заметим, что совсем недавно пророссийские боевики прицельно обстреливали Гранитное. Снаряды попали в пять домов мирного населения и электросети. К счастью, жители не пострадали.
Какая ситуация сейчас на Донбассе
- 26 октября из-за очередной атаки оккупантов погиб мастер-сержант Георгий Халиков из Шишаков, что на Полтавщине.
- В ответ на смертельный обстрел оккупантов украинские защитники впервые применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar. Германия и Франция подвергли критике этот шаг, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские защитники просто защищались.
- Ночью 29 октября на передовой снова было неспокойно. Российские наемники ранили бойца ООС. Его госпитализировали.
- В Министерстве обороны предупредили, что Россия в течение октября стягивала технику на оккупированный Донбасс. Речь идет о более чем 10 единицах боевых машин пехоты и бронетранспортеров.