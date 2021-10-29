В Посольстві США пригадали, що дії проросійських бойовиків призвели до загибелі українського військового. Відповідну заяву опублікували на сайті посольства 29 жовтня.
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У Посольстві США в Україні переконані, що російська риторика сприяє ескалації
Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості,
– заявили у посольстві.
Там закликали "обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню". Проте пояснили – "давайте будемо ясним" та пригадали, що проросійські бойовики неодноразово:
- використовували гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року;
- нещодавно вбили українського воїна.
До речі, Росія, посилаючись на фейкові повідомлення видань проросійських бойовиків, заявила, що нібито ЗСУ "почали наступ" на Донбасі. У російському МЗС фактично легалізувала неправдиві повідомлення, які поширювали телеграм-канали та окупаційні ЗМІ.
Загострення ситуації на Донбасі: останні новини
- 25 жовтня проросійські ЗМІ з окупованого Донбасу заявили, що ЗСУ взяли під контроль Старомар'ївку. Штаб ООС відразу спростував цю інформацію. У ЗСУ пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування.
- Згодом проросійські бойовики у ніч з 25 на 26 жовтня прицільно обстрілювали селище Гранітне на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкодили 6 житлових будинків. Цивільні не постраждали.
- На жаль, під час обстрілу два військовослужбовці ЗСУ зазнали поранення, один з них загинув.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що ситуацію намагалися залагодити дипломатичними методами, проте це не допомогло і бойовики продовжували гатити по українських позиціях.
- Саме тому 26 жовтня 2021 року, за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, в районі проведення Операції об'єднаних сил вперше відбулося застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar.