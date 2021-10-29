В Посольстве США вспомнили, что действия пророссийских боевиков привели к гибели украинского военного. Соответствующее заявление опубликовали на сайте посольства 29 октября.

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В Посольстве США в Украине убеждены, что российская риторика способствует эскалации

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности,

– заявили в посольстве.

Там призвали "обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня". Однако объяснили – "давайте будем ясными" и вспомнили, что пророссийские боевики неоднократно:

использовали гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил , прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году;

, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году; недавно убили украинского воина.

Кстати, Россия, ссылаясь на фейковые сообщения изданий пророссийских боевиков, заявила, что якобы ВСУ "начали наступление" на Донбассе. В российском МИД фактически легализовали ложные сообщения, которые распространяли телеграм-каналы и оккупационные СМИ.

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