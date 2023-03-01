Дело в том, что комплексы "БУК", С-300, "Оса" и другие на гусеничном или колесном ходу. У них есть определенный срок неразвертывания в зависимости от станции. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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ПВО постоянно перемещается

Как заметил военный эксперт, наша противовоздушная оборона не стоит на городе – она отстрелялась и уехала. Поэтому лучше, чтобы были САУ, потому что они быстрее перемещаются. Если радиолокационная станция выключена, объясняет Гетман, ее невозможно обнаружить, она замаскирована.

Когда она начинает работать, электромагнитное излучение видят наши враги и вычисляют, где расположена установка,

– говорит майор запаса ВСУ.

Поэтому после того, как ПВО провела боевые пуски, она должна свернуться и переехать в другое место. Это должно делаться очень быстро. По словам ветерана, небольшие станции очень полезны для ближнего боя, потому что могут стрелять чуть ли не на ходу, хотя и недалеко стреляют. На нем есть и пусковая установка, и радиолокационная станция. "Одна уехала и все", – говорит он.

Более мощные ЗРК, продолжил военный эксперт, предполагает развертывание 3 – 4 машин. Самоходная установка разведки и наведения стала, по периметру развернулись пусковые установки и комплекс готов к бою. Только он совершил пуски, поразил воздушную цель, сразу сворачивается и перемещается.

Можно переехать на 3-10 километров, и это уже будет новая точка. Не нужно переезжать по всей стране. Это как артиллерия – отстрелялась и уехала, иначе прилетит,

– подчеркнул он.

Выбирать новые места, добавляет он, не приходится. Все боевые расчеты уже сделаны, люди знают свои позиции.