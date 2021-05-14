Быстро, не значит качественно, – Рябошапка прокомментировал меру пресечения для Медведчука
Печерский суд Киева избрал пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Есть впечатление, что к этому не подготовились ни Служба безопасности Украины, ни Офис генпрокурора.
Источник:24 канал
Скорее всего, этим органам поступило указание сделать это быстро. Такое мнение в эфире программы "Перекрестный допрос" высказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Обратите внимание Это вызов для Москвы, – Огрызко о домашнем аресте Медведчука
По его словам, следователи и прокуроры пытались урегулировать ситуацию с Медведчуком в короткое время.
А когда это быстро, то сделать качественно невозможно,
– отметил Рябошапка.
Он отметил, что для того, чтобы начать уголовное расследование, не обязательно иметь полный объем доказательств, которые потом положат в основу обвинительного приговора.
Рябошапка: Доказательства неубедительные
"Должен быть определенный достаточный объем доказательных материалов, которые дают возможность двигаться дальше. Не только мне, но и многим людям показалось, что эти доказательства не являются убедительными", – сказал экс-генпрокурор.
Собрать их, как отметил Рябошапка, просто физически не хватило времени. Для обвинительного приговора доказательств не будет достаточно.
"Здесь нет ничего плохого. Есть процесс, уголовные процедуры: в течение этого процесса следователи и прокуроры должны собрать достаточно доказательств, чтобы дело передать в суд. Надеюсь, дело не развалится", – подчеркнул бывший генеральный прокурор.
Сотрудничества с Россией не будет
Рябошапка отметил, что с Россией официально точно не будет международного сотрудничества. Некоторые материалы можно будет взять из открытого доступа. "Собрать дополнительные эпизоды будет очень трудно, поэтому перспектива этого дела вызывает сомнения", – он добавил.
Поделиться новостью