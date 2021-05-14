Печерский суд Киева избрал пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Есть впечатление, что к этому не подготовились ни Служба безопасности Украины, ни Офис генпрокурора.

Скорее всего, этим органам поступило указание сделать это быстро. Такое мнение в эфире программы "Перекрестный допрос" высказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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По его словам, следователи и прокуроры пытались урегулировать ситуацию с Медведчуком в короткое время.

А когда это быстро, то сделать качественно невозможно,

– отметил Рябошапка.

Он отметил, что для того, чтобы начать уголовное расследование, не обязательно иметь полный объем доказательств, которые потом положат в основу обвинительного приговора.

Рябошапка: Доказательства неубедительные

"Должен быть определенный достаточный объем доказательных материалов, которые дают возможность двигаться дальше. Не только мне, но и многим людям показалось, что эти доказательства не являются убедительными", – сказал экс-генпрокурор.

Собрать их, как отметил Рябошапка, просто физически не хватило времени. Для обвинительного приговора доказательств не будет достаточно.

"Здесь нет ничего плохого. Есть процесс, уголовные процедуры: в течение этого процесса следователи и прокуроры должны собрать достаточно доказательств, чтобы дело передать в суд. Надеюсь, дело не развалится", – подчеркнул бывший генеральный прокурор.

Напомним! Пророссийского олигарха Виктора Медведчука 13 мая 2021 года отправили под домашний арест. Перед тем ему предъявили подозрение в государственной измене и покушении на растрату национальных ресурсов в Крыму.

Сотрудничества с Россией не будет

Рябошапка отметил, что с Россией официально точно не будет международного сотрудничества. Некоторые материалы можно будет взять из открытого доступа. "Собрать дополнительные эпизоды будет очень трудно, поэтому перспектива этого дела вызывает сомнения", – он добавил.