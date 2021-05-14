Пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Для России такая ситуация является определенным вызовом.

Ведь там все знают, что олигарх входил в приемную Владимира Путина, а это дорого стоит. Такое мнение в эфире высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Стоит прочитать В Кремле объяснили, какие отношения у Путина с Медведчуком

Реакция Кремля – сигнал для Зеленского

По его словам, реакция Кремля на арест кума Путина – это сигнал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он не заходил далеко.

Случай с Медведчуком, который будет иметь продолжение, это определенный вызов для Москвы,

– подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что несмотря на это, если Зеленский сказал "а", то должен говорить и "б". То есть украинский лидер должен и дальше принимать соответствующие решения относительно олигархов, которых Совет нацбезопасности и обороны насчитал 13 человек.

"Это сигнал украинской власти, мол, Медведчука сильно не трогайте, потому что будет больно, мы снова начнем то же самое (обострение на востоке – 24 канал). Это традиция российской дипломатии. Потому что других способов влиять на внешнюю политику Россия не имеет, осталась "только ядерная палка, которая находится в руках оголтелой обезьяны", – отметил бывший министр.

Огрызко рассказал о реакции Москвы на домашний арест Медведчука: смотрите видео

Путин прокомментировал ситуацию с Медведчуком, он сказал, что "теперь всех, кто работает с Россией, в Украине будут привлекать к ответственности". Огрызко считает, что у Путина, как и у всего российского руководства, "произошел зашквар" – там потеряли ощущение реальности, в которой находились раньше.

"Так или иначе Кремль будет пытаться давить через косвенные формы на украинскую власть, чтобы она по меньшей мере остановилась в реальном преследовании тех представителей "пятой колонны" в Украине, которые работают на Москву", – сказал экс-министр.

Коротко о ситуации вокруг Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей кума Путина с возможностью залога в 300 миллионов гривен.

Несмотря на это, Печерский суд Киева 13 мая решил отправить олигарха на домашний арест.

Путин не хочет встречаться с Зеленским

Зеленский, как отметил Огрызко, может желать встречи с Путиным, но результата не будет: "Президент России только тогда согласится на встречу с Зеленским, когда он приедет, куда ему скажут, привезет с собой все бумаги о капитуляции, на которых публично распишется".

Для Путина Зеленский – это не тот партнер, с которым "царь России" будет встречаться. Для него ровня – только президент Джо Байден,

– подчеркнул Огрызко.

Он также отметил, что глава Кремля активизировал ситуацию на Востоке Украины лишь для того, чтобы Байден обратил на него внимание и их встреча состоялась.

К теме Встреча Зеленского с Путиным: Ермак признался, чего от нее ждут в Офисе Президента

"Для него такая встреча – признание мировым лидером. Зеленский в эту комбинацию не вписывается. Можно хотеть, мечтать, рассказывать о своих мечтах послам или министрам, но нужно быть реалистом и понимать, кто такой Путин", – добавил экс-министр.