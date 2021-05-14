Це виклик для Москви, – Огризко про домашній арешт Медведчука
Проросійському нардепу Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Для Росії така ситуація є певним викликом.
Джерело:24 канал
Адже там всі знають, що олігарх входив до приймальні Володимира Путіна, а це дорого коштує. Таку думку в ефірі висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.
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Реакція Кремля – сигнал для Зеленського
За його словами, реакція Кремля на арешт кума Путіна – це сигнал Президенту України Володимиру Зеленському, щоб він не заходив далеко.
Випадок з Медведчуком, який матиме продовження, це певний виклик для Москви,
– наголосив Огризко.
Він зауважив, що попри це, якщо Зеленський сказав "а" – має говорити і "б". Тобто український лідер повинен і надалі ухвалювати відповідні рішення щодо олігархів, яких Рада нацбезпеки і оборони нарахувала 13 осіб.
"Це сигнал українській владі, мовляв, Медведчука сильно не чіпайте, бо буде боляче, ми знову почнемо те ж саме (загострення на Сході – 24 канал). Це традиція російської дипломатії. Бо інших способів впливати на зовнішню політику Росія не має, залишилась "лише ядерна палиця, яка перебуває в руках оскаженілої мавпи", – відзначив ексміністр.
Огризко розповів про реакцію Москви на домашній арешт Медведчука: дивіться відео
Путін прокоментував ситуацію з Медведчуком, він сказав, що "тепер усіх, хто працює з Росією, в Україні притягуватимуть до відповідальності". Огризко вважає, що в Путіна, як і у всього російського керівництва, "стався зашквар" – там втратили відчуття реальності, в якій перебували раніше.
"Так чи інакше Кремль намагатиметься тиснути через непрямі форми на українську владу, щоб вона щонайменше зупинилася в реальному переслідуванні тих представників "п'ятої колони" в Україні, які працюють на Москву", – сказав ексміністр.
Коротко про ситуацію довкола Медведчука
- Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Прокурори клопотали про тримання під вартою кума Путіна з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.
- Попри це, Печерський суд Києва 13 травня вирішив відправити олігарха на домашній арешт.
Путін не хоче зустрічатись з Зеленським
Зеленський, як зауважив Огризко, може бажати зустрічі з Путіним, але результату не буде: "Президент Росії лише тоді погодиться на зустріч з Зеленським, коли він приїде, куди йому скажуть, привезе з собою всі папери про капітуляцію, на яких публічно розпишеться".
Для Путіна Зеленський – це не той партнер, з яким "цар Росії" зустрічатиметься. Для нього рівня – лише президент Джо Байден,
– наголосив Огризко.
Він також відзначив, що глава Кремля активізував ситуацію на Сході України лише для того, щоб Байден звернув на нього увагу і їхня зустріч відбулась.
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"Для нього така зустріч – визнання світовим лідером. Зеленський в цій комбінації не вписується. Можна хотіти, мріяти, розповідати про свої мрії послам чи міністрам, але потрібно бути реалістом і розуміти, хто такий Путін", – додав ексміністр.
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