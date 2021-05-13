Зустріч Зеленського з Путіним: Єрмак зізнався, чого від неї чекають в Офісі Президента
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час майбутньої зустрічі лідерів України та Росії планується провести аналіз того, як були виконані домовленості саміту "нормандської четвірки".
Джерело:"РБК-Україна"
Саме це, на думку Єрмака, і є головними завданнями. До слова, саме голові ОП доручили підготувати зустріч лідерів країн.
Важливо Зустріч Зеленського з Путіним може стати дійсно історичною, – Єрмак
Єрмак констатував, що наразі принципові речі ухвалених раніше домовленостей не реалізовані.
Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру та у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні,
– сказав Єрмак.
Додамо, що наразі ані дати, ані місця зустрічі Президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна немає. Водночас раніше Єрмак повідомив, що кликати Путіна на переговори до Києва ніхто не буде, адже це абсолютно некоректно.
Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- На тлі ескалації конфлікту на Сході України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройде зустріч.
- У відповідь Володимир Путін заявив, що готовий у будь-який час прийняти Зеленського. Зустріч відбудеться не на Донбасі, а у Москві.
- Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського і Путіна планують провести на нейтральній території. Поміж потенційних місць – Відень і Єрусалим.
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