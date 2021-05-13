Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час майбутньої зустрічі лідерів України та Росії планується провести аналіз того, як були виконані домовленості саміту "нормандської четвірки".

Саме це, на думку Єрмака, і є головними завданнями. До слова, саме голові ОП доручили підготувати зустріч лідерів країн.

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Єрмак констатував, що наразі принципові речі ухвалених раніше домовленостей не реалізовані.

Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру та у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні,

– сказав Єрмак.

Додамо, що наразі ані дати, ані місця зустрічі Президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна немає. Водночас раніше Єрмак повідомив, що кликати Путіна на переговори до Києва ніхто не буде, адже це абсолютно некоректно.

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