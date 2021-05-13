Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ходе предстоящей встречи лидеров Украины и России планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности саммита "нормандской четверки".

Именно это, по мнению Ермака, и является главной задачей. К слову, именно главе ОП поручили подготовить встречу лидеров стран.

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Ермак констатировал, что пока принципиальные вещи принятых ранее договоренностей не реализованы.

Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне,

– сказал Ермак.

Добавим, что сейчас ни даты, ни места встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина нет. В то же время ранее Ермак сообщил, что звать Путина на переговоры в Киев никто не будет, ведь это абсолютно некорректно.

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