Встреча Зеленского с Путиным: Ермак признался, чего от нее ждут в Офисе Президента
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ходе предстоящей встречи лидеров Украины и России планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности саммита "нормандской четверки".
Источник:"РБК-Украина"
Именно это, по мнению Ермака, и является главной задачей. К слову, именно главе ОП поручили подготовить встречу лидеров стран.
Важно Встреча Зеленского с Путиным может стать действительно исторической, – Ермак
Ермак констатировал, что пока принципиальные вещи принятых ранее договоренностей не реализованы.
Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне,
– сказал Ермак.
Добавим, что сейчас ни даты, ни места встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина нет. В то же время ранее Ермак сообщил, что звать Путина на переговоры в Киев никто не будет, ведь это абсолютно некорректно.
Встреча Зеленского с Путиным: что известно
- На фоне эскалации конфликта на востоке Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдет встреча.
- В ответ Владимир Путин заявил, что готов в любое время принять Зеленского. Встреча состоится не на Донбассе, а в Москве.
- Впоследствии стало известно, что встречу Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. Среди потенциальных мест – Вена и Иерусалим.
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