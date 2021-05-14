У Кремлі висловилися про суд над проросійським політиком Віктором Медведчуком, який є кумом Володимира Путіна. Там також прокоментували їхні стосунки.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Росії спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Водночас втручатися нібито не мають наміру.

Читайте також У Кремлі хочуть знати, чи справа Медведчука не є "полюванням на відьом"

Пєскова зазначив, що для лідера Кремля Медведчук є українським політиком, який виступає за "нормалізацію взаємовигідних відносин між Росією і Україною".

Крім цього, прессекретар російського президента зауважив, що він – один із небагатьох таких в Україні. Після цього його запитали про те, ким Медведчук є для Путіна.

Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися. Медведчук не на словах, а на ділі реалізує свою позицію,

– наголосив Пєсков.

"Але при цьому, я ще раз повторюю, він залишається українським політиком", – повторив речник Путіна.