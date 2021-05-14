Москва запевняє, що не має наміру втручатись у справу проти кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Проте у Кремлі хочуть знати, чи законні підстави для провадження і чи часом Київ не проводить "полювання на відьом".

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Позицію рупора Кремля передав ТАСС.

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У Кремлі хочуть знати, чи не мовиться про "політичну зачистку"

Пєсков запевнив, що Москва, мовляв, втручатись у процес над Медведчуком не збирається, проте має деякі зауваження.

Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил,

– сказав Пєсков.

Медведєв назвав підозру Медведчуку "полюванням на відьом"

Напередодні більш різко, аніж Пєсков, висловився колишній президент Росії, а наразі заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв. Він впевнений, що підозра Медведчуку – це саме "полювання на відьом". Мовляв, такий політик, як кум Путіна, невигідний чинній українській владі та Заходу. Очікувано, соратник глави Кремля висловив підтримку "Опозиційній платформі – За життя".

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