Москва уверяет, что не намерена вмешиваться в дело против кума Владимира Путина – Виктора Медведчука. Однако в Кремле хотят знать, законны ли основания для производства и не проводит ли Киев "охоту на ведьм".

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Позицию рупора Кремля передал ТАСС.

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В Кремле хотят знать, не говорится ли о "политической зачистке"

Песков заверил, что Москва, мол, вмешиваться в процесс над Медведчуком не собирается, однако имеет некоторые замечания.

Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистку политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил,

– сказал Песков.

Медведев назвал подозрение Медведчуку "охотой на ведьм"

Накануне более резко, чем Песков высказался бывший президент России, а ныне зампредседатель российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он уверен, что подозрение Медведчуку – это именно "охота на ведьм". Мол, такой политик, как кум Путина, невыгоден действующей украинской власти и Западу. Ожидаемо, соратник главы Кремля выразил поддержку "Оппозиционной платформе – За жизнь".

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