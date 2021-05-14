В Кремле хотят знать, не является ли дело Медведчука "охотой на ведьм"
Москва уверяет, что не намерена вмешиваться в дело против кума Владимира Путина – Виктора Медведчука. Однако в Кремле хотят знать, законны ли основания для производства и не проводит ли Киев "охоту на ведьм".
Источник:24 канал
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Позицию рупора Кремля передал ТАСС.
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В Кремле хотят знать, не говорится ли о "политической зачистке"
Песков заверил, что Москва, мол, вмешиваться в процесс над Медведчуком не собирается, однако имеет некоторые замечания.
Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистку политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил,
– сказал Песков.
Медведев назвал подозрение Медведчуку "охотой на ведьм"
Накануне более резко, чем Песков высказался бывший президент России, а ныне зампредседатель российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он уверен, что подозрение Медведчуку – это именно "охота на ведьм". Мол, такой политик, как кум Путина, невыгоден действующей украинской власти и Западу. Ожидаемо, соратник главы Кремля выразил поддержку "Оппозиционной платформе – За жизнь".
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Главное о деле против Виктора Медведчука:
- Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене.
- Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Также Медведчук передавал информацию о ВСУ российским спецслужбам.
- 13 мая суд избирал политику меру пресечения.
- Прокуратура требовала, чтобы нардепа взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме более 300 миллионов гривен.
- Суд отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. На Медведчука надели электронный браслет.
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