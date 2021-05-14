В Кремле высказались о суде над пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который является кумом Владимира Путина. Там также прокомментировали его отношения с Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдают за происходящим на Украине. В то же время вмешиваться якобы не намерены.

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Песков отметил, что для лидера Кремля Медведчук является украинским политиком, который выступает за "нормализацию взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной".

Кроме этого, пресс-секретарь российского президента отметил, что он – один из немногих таких в Украине. После этого его спросили о том, кем Медведчук является для Путина.

Они знают друг друга, неоднократно встречались. Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию,

– подчеркнул Песков.

"Но при этом, я еще раз повторяю, он остается украинским политиком", – повторил спикер Путина.

Обратите внимание! Дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко является крестницей Владимира Путина. То есть политики являются кумовьями.

Путин о суде над Медведчуком

Избрание меры пресечения Медведчуку уже прокомментировал и лично Владимир Путин. Он традиционно разбрасывался обвинениями в сторону украинских властей.

Российский президент жалуется, что в Украине якобы "началась зачистка политического поля и закрываются общенациональные СМИ".