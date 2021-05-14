В Кремле объяснили, какие отношения у Путина с Медведчуком
В Кремле высказались о суде над пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который является кумом Владимира Путина. Там также прокомментировали его отношения с Путиным.
Источник:Интерфакс-Украина
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдают за происходящим на Украине. В то же время вмешиваться якобы не намерены.
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Песков отметил, что для лидера Кремля Медведчук является украинским политиком, который выступает за "нормализацию взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной".
Кроме этого, пресс-секретарь российского президента отметил, что он – один из немногих таких в Украине. После этого его спросили о том, кем Медведчук является для Путина.
Они знают друг друга, неоднократно встречались. Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию,
– подчеркнул Песков.
"Но при этом, я еще раз повторяю, он остается украинским политиком", – повторил спикер Путина.
Путин о суде над Медведчуком
Избрание меры пресечения Медведчуку уже прокомментировал и лично Владимир Путин. Он традиционно разбрасывался обвинениями в сторону украинских властей.
Российский президент жалуется, что в Украине якобы "началась зачистка политического поля и закрываются общенациональные СМИ".
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