Глава Кремля Путин отреагировал на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку. Пророссийского нардепа 13 мая отправили под круглосуточный домашний арест.

Президент государства-агрессора цинично заявил, что "в Украине началась зачистка политического поля". Об этом сообщают росСМИ.

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Происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать (что они – 24 канал) поддерживают подобные решения,

– сказал Путин.

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