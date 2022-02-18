Это сделали для того, чтобы боевые бригады, воинские части, которые выполняют задачи в операциях оперативных группировок или оперативно-тактических группировок войск, не выполняли задачи, которые непосредственно не связаны с выполнением боевых задач. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал главнокомандующего Сил теробороны ВСУ Юрий Галушкин.

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Каковы задачи резервистов Сил теробороны

По его словам, это сделали для того, чтобы соответствующими задачами занимались Силы теробороны.

Когда силы теробороны на базе этих батальонов и бригад из штата мирного времени разворачиваются к штату военного времени, то нас становится очень много, мы покрываем всю Украину и выполняем задачи,

– подчеркнул Галушкин.

В законе прописали 12 соответствующих задач, среди которых:

охрана объектов критически важной инфраструктуры;

обеспечение развертывания боевых частей ВСУ, то есть оперативных группировок войск, охраны государственных институтов, территориальных общин и тому подобное.

Галушкин: Надо не только уметь владеть оружием

Он пояснил, что задача резервистов Сил теробороны – не приходить на субботние выучки. На них они лишь приобретают знания, способность быть готовыми к выполнению задания. Резервист в результате таких субботних тренировок должен:

знать своего командира в лицо;

ориентироваться, какие задачи возложат на его подразделение, отделение, взвод или роту;

как он будет выполнять эту задачу.

"Главная задача на тренинге – это не только научиться владеть оружием, уметь ее применять, понимать, что происходит и как выполняют задачи, уметь пользоваться средствами связи, но и быть готовыми к выполнению основных задач", – отметил Галушкин.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Полное интервью Юрия Галушкина: смотрите видео

Учения резервистов: что известно

Первые учения резервистов должны состояться уже в марте 2022 года. Об этом сообщил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Кроме этого, территориальные общины также создают собственные добровольческие формирования.

До конца марта в приграничных областях показатели укомплектованности батальонов территориальной обороны должны увеличить на 20%.

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