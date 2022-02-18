Это сделали для того, чтобы боевые бригады, воинские части, которые выполняют задачи в операциях оперативных группировок или оперативно-тактических группировок войск, не выполняли задачи, которые непосредственно не связаны с выполнением боевых задач. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал главнокомандующего Сил теробороны ВСУ Юрий Галушкин.
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Каковы задачи резервистов Сил теробороны
По его словам, это сделали для того, чтобы соответствующими задачами занимались Силы теробороны.
Когда силы теробороны на базе этих батальонов и бригад из штата мирного времени разворачиваются к штату военного времени, то нас становится очень много, мы покрываем всю Украину и выполняем задачи,
– подчеркнул Галушкин.
В законе прописали 12 соответствующих задач, среди которых:
- охрана объектов критически важной инфраструктуры;
- обеспечение развертывания боевых частей ВСУ, то есть оперативных группировок войск, охраны государственных институтов, территориальных общин и тому подобное.
Галушкин: Надо не только уметь владеть оружием
Он пояснил, что задача резервистов Сил теробороны – не приходить на субботние выучки. На них они лишь приобретают знания, способность быть готовыми к выполнению задания. Резервист в результате таких субботних тренировок должен:
- знать своего командира в лицо;
- ориентироваться, какие задачи возложат на его подразделение, отделение, взвод или роту;
- как он будет выполнять эту задачу.
"Главная задача на тренинге – это не только научиться владеть оружием, уметь ее применять, понимать, что происходит и как выполняют задачи, уметь пользоваться средствами связи, но и быть готовыми к выполнению основных задач", – отметил Галушкин.
Полное интервью Юрия Галушкина: смотрите видео
Учения резервистов: что известно
- Первые учения резервистов должны состояться уже в марте 2022 года. Об этом сообщил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
- Кроме этого, территориальные общины также создают собственные добровольческие формирования.
- До конца марта в приграничных областях показатели укомплектованности батальонов территориальной обороны должны увеличить на 20%.
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