Це зробили для того, щоб бойові бригади, військові частини, які виконують завдання в операціях оперативних угруповань чи оперативно-тактичних угруповань військ, не виконували завдання, які безпосередньо не пов'язані з виконанням бойових завдань. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувача Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін.

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Які завдання резервістів Сил тероборони

За його словами, це зробили для того, щоб відповідними завданнями займалися Сили тероборони.

Коли Сили тероборони на базі цих батальйонів і бригад зі штату мирного часу розгортаються до штату воєнного часу, то нас стає дуже багато, ми покриваємо всю Україну й виконуємо завдання,

– наголосив Галушкін.

У законі прописали 12 відповідних завдань, серед яких:

охорона об'єктів критично важливої інфраструктури;

забезпечення розгортання бойових частин ЗСУ, тобто оперативних угруповань військ, охорони державних інституцій, територіальних громад тощо.

Галушкін: Треба не тільки вміти володіти зброєю

Він пояснив, що завдання резервістів Сил тероборони – не приходити на суботні вишколи. На них вони лише набувають знань, спроможності бути готовими до виконання завдання. Резервіст у результаті таких суботніх вишколів повинен:

знати свого командира в обличчя;

орієнтуватися, які завдання покладуть на його підрозділ, відділення, взвод чи роту;

як він виконуватиме це завдання.

"Найголовніше завдання на вишколі – це не тільки навчитися володіти зброєю, вміти її застосовувати, розуміти, що відбувається і як виконують завдання, вміти користуватися засобами зв'язку, а й бути готовими до виконання основних завдань", – зауважив Галушкін.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Повне інтерв'ю Юрія Галушкіна: дивіться відео

Вишкіл резервістів: що відомо

Перший вишкіл резервістів має відбутися вже у березні 2022 року. Про це повідомив глава Збройних сил України Валерій Залужний.

Окрім цього, територіальні громади також створюють власні добровольчі формування.

До кінця березня у прикордонних областях показники укомплектованості батальйонів територіальної оборони повинні збільшити на 20%.



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