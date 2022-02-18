Це зробили для того, щоб бойові бригади, військові частини, які виконують завдання в операціях оперативних угруповань чи оперативно-тактичних угруповань військ, не виконували завдання, які безпосередньо не пов'язані з виконанням бойових завдань. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувача Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін.
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Які завдання резервістів Сил тероборони
За його словами, це зробили для того, щоб відповідними завданнями займалися Сили тероборони.
Коли Сили тероборони на базі цих батальйонів і бригад зі штату мирного часу розгортаються до штату воєнного часу, то нас стає дуже багато, ми покриваємо всю Україну й виконуємо завдання,
– наголосив Галушкін.
У законі прописали 12 відповідних завдань, серед яких:
- охорона об'єктів критично важливої інфраструктури;
- забезпечення розгортання бойових частин ЗСУ, тобто оперативних угруповань військ, охорони державних інституцій, територіальних громад тощо.
Галушкін: Треба не тільки вміти володіти зброєю
Він пояснив, що завдання резервістів Сил тероборони – не приходити на суботні вишколи. На них вони лише набувають знань, спроможності бути готовими до виконання завдання. Резервіст у результаті таких суботніх вишколів повинен:
- знати свого командира в обличчя;
- орієнтуватися, які завдання покладуть на його підрозділ, відділення, взвод чи роту;
- як він виконуватиме це завдання.
"Найголовніше завдання на вишколі – це не тільки навчитися володіти зброєю, вміти її застосовувати, розуміти, що відбувається і як виконують завдання, вміти користуватися засобами зв'язку, а й бути готовими до виконання основних завдань", – зауважив Галушкін.
Повне інтерв'ю Юрія Галушкіна: дивіться відео
Вишкіл резервістів: що відомо
- Перший вишкіл резервістів має відбутися вже у березні 2022 року. Про це повідомив глава Збройних сил України Валерій Залужний.
- Окрім цього, територіальні громади також створюють власні добровольчі формування.
- До кінця березня у прикордонних областях показники укомплектованості батальйонів територіальної оборони повинні збільшити на 20%.
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