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Бывшего главу ОПУ Андрея Богдана заметили с какими-то козлами: видео

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Андрей Богдан сходил в зоопарк: видео с козлами
Андрія Богдана звинувачують у знущанні з тварин / фото з фейсбуку

Андрея Богдана заметили в зоопарке, где он развлекался с козлами. Экс-глава ОПУ с животными обнимался, высаживал на спину своего пса, тащил за рога и даже бил их. Из-за такого поведения в соцсетях предположили, что Богдан пришел в зоопарк "под мухой".

Про зустріч з козами та Андрієм Богданом у своєму фейсбуці розповів журналіст Роман Сухан.

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"Казліна ти дурна!" Втомився від політиків – пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів Богдана,
– розповів журналіст.

Відповідаючи на коментар про "мудило", Роман Сухан уточнив про що саме мова – про удар тварини чи доведення до сліз маленької дівчинки. Мовляв, і одне й інше мали місце.

Андрій Богдан з якимись козлами: дивіться відео

Слід зазначити, що на опублікованих кадрах справді помітно, як Андрій Богдан вдарив тварину. При цьому він чомусь постійно посміхався.

Через таку дивну поведінку ексголову ОПУ звинуватили у тому, що він нетверезий. Зокрема, про це написав активіст Андрій Дзиндзя.

"Хто пустив п'яного неадеквата Богдана до зоопарку? Чим йому козлик не догодив, щоб з дебільною посмішкою тягати його за вуха та бити по голові на очах у дітей?" – запитав активіст.

Що саме викликало таку поведінку з боку Андрія Богдана й справді незрозуміла. Що ж, здається, комусь знову нічим зайнятися, оскільки настала справжня "скукатіща".

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Курьезные новости Мир животных Андрей Богдан
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