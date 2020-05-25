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Ексголову ОПУ Андрія Богдана помітили з якимись козлами: відео

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Андрій Богдан сходив у зоопарк: відео з козлами
Андрія Богдана звинувачують у знущанні з тварин / фото з фейсбуку

Андрія Богдана помітили у зоопарку, де він розважався з козлами. Ексголова ОПУ з тваринами обіймався, висаджував на спину свого собаку, тягнув за роги і навіть бив їх. Через таку поведінку у соцмережах припустили, що Богдан прийшов у зоопарк "під мухою".

Про зустріч з козами та Андрієм Богданом у своєму фейсбуці розповів журналіст Роман Сухан.

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"Казліна ти дурна!" Втомився від політиків – пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів Богдана,
– розповів журналіст.

Відповідаючи на коментар про "мудило", Роман Сухан уточнив про що саме мова – про удар тварини чи доведення до сліз маленької дівчинки. Мовляв, і одне й інше мали місце.

Андрій Богдан з якимись козлами: дивіться відео

Слід зазначити, що на опублікованих кадрах справді помітно, як Андрій Богдан вдарив тварину. При цьому він чомусь постійно посміхався.

Через таку дивну поведінку ексголову ОПУ звинуватили у тому, що він нетверезий. Зокрема, про це написав активіст Андрій Дзиндзя.

"Хто пустив п'яного неадеквата Богдана до зоопарку? Чим йому козлик не догодив, щоб з дебільною посмішкою тягати його за вуха та бити по голові на очах у дітей?" – запитав активіст.

Що саме викликало таку поведінку з боку Андрія Богдана й справді незрозуміла. Що ж, здається, комусь знову нічим зайнятися, оскільки настала справжня "скукатіща".

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Курйозні новини Світ тварин Андрій Богдан
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