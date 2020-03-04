Судовий позов Гончарука через звільнення був жартом Богдана, – ЗМІ

Україхнські ЗМІ стверджують, що Олексій Гончарук не подава ніякого судового позову через своє звільнення з посади прем'єра, а все це було жартом ексголови ОПУ Андрія Богдана. При цьому є версія, що Богдан навіть сам міг написати таку заяву від імені експрем'єра.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов стверджує, що вся ця історія стала можливою лише завдяки впливу Богдана на голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.

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Богдан посприяв йому у благополучному поновленні на посаді всупереч опублікуванню вельми компрометуючої прослушки НАБУ. Відтак він може зареєструвати усе, що завгодно,

– підкреслив Бутусов.

За словами журналіста, Андрій Богдан у такий спосіб нагадує Володимиру Зеленському про себе, пояснює, що він нікуди не подівся, і взагалі він не у захваті від звільнення людей, яких він особисто "просовував".

Резюмуючи, Юрій Бутусов навіть пригадав жарт Андрія Богдана про "мене важко знайти, легко втратити і неможливо повернути".

Про те, що "судовий позов" був лише витівкою ексголови Офісу Президента пише і видання "Букви". Воно стверджує, що такий позов справді був, але реєстрував його не Гончарук, а Богдан.

Ексміністр Кабінету Мінстрів України Дмитро Дубілет розповів, що Олексій Гончарук дійзнався новину про "свій" судовий позов під час прощання з міністрами.

Він зразу попросив це спростувати, але було смішно,

– розповів Дубілет.

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Скандал з судовим позовом Гончарука: коротко

Окружний адміністративний суд Києва у вівторок, 2 березня повідомив, що зареєстрував заяву Олексія Гончарука, в якій він просить заборонити спікеру Верховної Ради розглядати питання його відставки з посади прем'єр-міністра.

Згодом інформацію про позов спростував Кабінет Міністрів України, а з сайту суду інформацію таки прибрали.

Пізніше голова суду Павло Вовк пообіцяв, що розбереться з цією ситуацією. Зокрема, він запевнив, що буде встановлено особу заявника.