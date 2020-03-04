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      Все тільки починається, – Гончарук прокоментував свою відставку символічним фото з командою

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      Уряд Гончарука попрощався символічним фото / facebook.com/aleksey.goncharuk

      Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук після звільнення опублікував фото команди колишнього Кабінету Міністрів. Він також подякував за підтримку.

      У коментарях до посту на фейсбук-сторінці Олексія Гончарука міністри дякують йому за роботу. 

      До теми: У Гончарука вважають, що його звільнили через ротації в "Центренерго"

      Що відомо про звільнення Гончарука?Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців. Крім того, парламентарі віддали 291 голос за призначення нового прем'єра Дениса Шмигаля.

      У ЗМІ повідомляли, що прем’єра Олексія Гончарука звільнили з посади через рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго". В оточенні експрем’єра переконані, що саме це стало приводом для відставки. 

      Крім того, під час виступу на позачерговому засіданні 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".

      Що цьому передувало

      • 26 лютого 2020 року Гончарук повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
      • Згодом один із членів наглядової ради компанії звернувся до Окружного адміністративного суду Києва. У позові він зазначив, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать тільки наглядовій раді, а не уряду.
      • У суді задовольнили позов, заборонивши Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго".
      • Наразі діяльність "Центренерго" та його керівництва пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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