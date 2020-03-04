Все тільки починається, – Гончарук прокоментував свою відставку символічним фото з командою

Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук після звільнення опублікував фото команди колишнього Кабінету Міністрів. Він також подякував за підтримку.

У коментарях до посту на фейсбук-сторінці Олексія Гончарука міністри дякують йому за роботу.

До теми: У Гончарука вважають, що його звільнили через ротації в "Центренерго"

Що відомо про звільнення Гончарука?Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука . За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців. Крім того, парламентарі віддали 291 голос за призначення нового прем'єра Дениса Шмигаля.

У ЗМІ повідомляли, що прем’єра Олексія Гончарука звільнили з посади через рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго". В оточенні експрем’єра переконані, що саме це стало приводом для відставки.

Крім того, під час виступу на позачерговому засіданні 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".

Що цьому передувало