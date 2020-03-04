У Гончарука вважають, що його звільнили через ротації в "Центренерго"
Прем’єра Олексія Гончарука звільнили з посади через рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго". В оточенні експрем’єра переконані, що саме це стало приводом для відставки.
Про те, що звільнення Гончарука з посади пов’язане з певними рішеннями уряду, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
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В оточенні Гончарука вважають, що саме рішення уряду від 26 лютого про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго стало остаточною причиною його відставки.
Крім того, під час виступу на позачерговому засіданні 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".
"У вересні 2019 року журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання – і ми це зробили", – заявив Гончарук.
За його словами, в уряді також змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, в яких роками процвітала корупція.
Що цьому передувало
- 26 лютого 2020 року Гончарук повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
- Згодом один із членів наглядової ради компанії звернувся до Окружного адміністративного суду Києва. У позові він зазначив, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать тільки наглядовій раді, а не уряду.
- У суді задовольнили позов, заборонивши Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго".
- Наразі діяльність "Центренерго" та його керівництва пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.
Що відомо про звільнення Гончарука?Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців. Крім того, парламентарі віддали 291 голос за призначення нового прем’єра Дениса Шмигаля.