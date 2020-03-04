Суд заблокував зміну близького до Коломойського керівництва Центренерго

Окружний адмінсуд Києва заблокував зміну керівництва компанії Центренерго. Зокрема, він заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції компанії та вносити відповідні зміни до держреєстру. Мовиться про виконувача обов’язків гендиректора Центренерго Володимира Потапенка.

В ухвалі суду від 28 лютого позивачем указано одного з двох членів наглядової ради Центрнерго. Їх акціонер компанії Ярослав Громко призначив 6 листопада 2019 року, передає Інтерфакс-Україна.

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Згідно з даним Центренерго, мовиться або про Михайла Горбаня, або про Михайла Столітнього. Тоді обидвоє працювали юрисконсультантами в націоналізованому "Приватбанку".

У своєму позові член наглядової ради Центренерго наполягав, що повноваження змінювати гендиректора компанії та її дирекцію (за поданням гендиректора) згідно зі статутом належать виключно наглядовій раді. Суд із його аргументами погодився.

Що відомо про зміну керівництва Центренерго

Нещодавно Кабінет Міністрів підтвердив заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго. Раніше відповідне рішення ухвалив Фонд держмайна, аби прискорити підготовку цих підприємств до приватизації. Доливає олії у вогонь і те, що колись прибуткове Центренерго стало глибоко збитковим. За підсумками 2019 року його збитки склали 2,5 мільярда гривень.

За інформацією "Дзеркала тижня", після виборів 2019 року на Центренерго прийшли так звані "смотрящі" від Коломойського. У підсумку тут запрацювало відразу кілька схем щодо постачання вугілля та електроенергії. Так, на Центренерго почало надходити вугілля через численні фірми-прокладки. Є підозра, що йшло воно з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплави комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського, зокрема Нікопольський комбінат.

Говорили також про підготовку приватизації Центренерго на користь Коломойського. Проте 26 лютого Кабмін змінив керівництво компанії. Замість Володимира Потапенка, якого Коломойський назвав "зрозумілим" керівником Центренерго, Гончарук призначив нового голову – Олександра Корчинського. Останній в минулому виконував обов'язки директора Рівнетеплоенерго та був гендиректором компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії), а також ексдиректором Укртеплоенерго.

У результаті зміни керівництва Коломойський ризикує повністю втратити контроль над енергокомпанією. Щоправда, як пише журналіст Юрій Бутусов, рішення про зміну керівництва компанії ще не набуло чинності. За його словами, річ у тім, що постанову уряду Гончарук публікувати не наважився. А все тому, що останнє слово було за президентом Зеленським, "який не збирається псувати взаємини з Коломойським через Гончарука".

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