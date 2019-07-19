Нове керівництво "Центренерго" виплатило півмільйона гривень бойовикам "ДНР": документ

ПАТ "Центренерго" здійснило покупку устаткування через компанію, зареєстровану і працюючу на окупованій території Донецької області.

Відповідні документи з'явилися у відкритому доступі в мережі інтернет, пише видання "Апостроф".

Зокрема, згідно з наявною копією видаткової накладної від 4 липня 2019 року, на Вуглегірську ТЕС, яка є структурним підрозділом ПАТ "Центренерго", була поставлена ​​і прийнята броня лита для барабана кульового млина за 529 тисяч грн. Продавцем виступило ТОВ "Торговий дім" Контракт-Енерго". При цьому, як випливає з сертифіката якості, наданого на даний товар, безпосереднім постачальником продукції став структурний підрозділ компанії "Донбасенерго" – "Електроремонт".

На відміну від інших структурних підрозділів групи, "Електроремонт" (код ЄДРПОУ 00131156) після початку військових дій на Донбасі не було перереєстровано на підконтрольній уряду території. Більш того, згідно з сайтом , який підконтрольний терористам "ДНР" "республіканського підприємства "Енергія Донбасу", на сьогоднішній день "Електроремонт" є чинним структурним підрозділом цієї структури.

Таким чином, Вуглегірська ТЕС фактично оплатила товар, поставлений з непідконтрольної Україні території Донецької області.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що новим главою ПАТ "Центренерго" став Володимир Потапенко, який є одним з довірених осіб екс-топ-менеджера Олександра Януковича – Віталія Бєлякова. У свою чергу Бєляков, за даними журналістів, став новим "куратором" вугільної галузі в інтересах глави групи "Приват" Ігоря Коломойського. ЗМІ також повідомляли, що одним із завдань Бєлякова буде забезпечення поставок вугілля з території, окупованої угрупованнями "ДНР" і "ЛНР".