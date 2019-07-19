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      Нове керівництво "Центренерго" виплатило півмільйона гривень бойовикам "ДНР": документ

      322 Читать новость на русском
      "Центренерго"
      "Центренерго" / ua-energy.org

      ПАТ "Центренерго" здійснило покупку устаткування через компанію, зареєстровану і працюючу на окупованій території Донецької області.

      Відповідні документи з'явилися у відкритому доступі в мережі інтернет, пише видання "Апостроф".

      Зокрема, згідно з наявною копією видаткової накладної від 4 липня 2019 року, на Вуглегірську ТЕС, яка є структурним підрозділом ПАТ "Центренерго", була поставлена ​​і прийнята броня лита для барабана кульового млина за 529 тисяч грн. Продавцем виступило ТОВ "Торговий дім" Контракт-Енерго". При цьому, як випливає з сертифіката якості, наданого на даний товар, безпосереднім постачальником продукції став структурний підрозділ компанії "Донбасенерго" "Електроремонт".

      На відміну від інших структурних підрозділів групи, "Електроремонт" (код ЄДРПОУ 00131156) після початку військових дій на Донбасі не було перереєстровано на підконтрольній уряду території. Більш того, згідно з сайтом , який підконтрольний терористам "ДНР" "республіканського підприємства "Енергія Донбасу", на сьогоднішній день "Електроремонт" є чинним структурним підрозділом цієї структури.

      Таким чином, Вуглегірська ТЕС фактично оплатила товар, поставлений з непідконтрольної Україні території Донецької області.

      Раніше ЗМІ повідомляли про те, що новим главою ПАТ "Центренерго" став Володимир Потапенко, який є одним з довірених осіб екс-топ-менеджера Олександра Януковича Віталія Бєлякова. У свою чергу Бєляков, за даними журналістів, став новим "куратором" вугільної галузі в інтересах глави групи "Приват" Ігоря Коломойського. ЗМІ також повідомляли, що одним із завдань Бєлякова буде забезпечення поставок вугілля з території, окупованої угрупованнями "ДНР" і "ЛНР".

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Фінанси
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