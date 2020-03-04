Суд заблокировал смену близкого к Коломойскому руководства Центрэнерго

Окружной админсуд Киева заблокировал смену руководства компании Центрэнерго. В частности, он запретил Фонду госимущества осуществлять действия, направленные на смену членов дирекции компании и вносить соответствующие изменения в госреестр. Речь идет об исполняющем обязанности гендиректора Центрэнерго Владимире Потапенко.

В постановлении суда от 28 февраля истцом указан один из двух членов наблюдательного совета Центрэнерго. Их акционер компании, Ярослав Громко, назначил 6 ноября 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

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Согласно данным Центрэнерго, говорится или про Михаила Горбаня, или про Михаила Столетнего. Тогда оба работали юрисконсультантами в национализированном "Приватбанке".

В своем иске член наблюдательного совета Центрэнерго настаивал, что полномочия менять гендиректора компании и ее дирекцию (по представлению гендиректора) в соответствии с уставом принадлежат исключительно наблюдательному совету. Суд с его аргументами согласился.

Что известно о смене руководства Центрэнерго

Недавно Кабинет Министров подтвердил замену руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго. Ранее соответствующее решение принял Фонд госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Доливает масла в огонь и то, что некогда прибыльное Центрэнерго стало глубоко убыточным. По итогам 2019 года его убытки составили 2,5 миллиарда гривен.

По информации "Зеркала недели", после выборов 2019 года на Центрэнерго пришли так называемые "смотрящие" от Коломойского. В итоге здесь заработало сразу несколько схем по поставкам угля и электроэнергии. Так, на Центрэнерго начал поступать уголь через многочисленные фирмы-прокладки. Есть подозрение, что он шел из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса. Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского, в частности Никопольский комбинат.

Говорили также о подготовке приватизации Центрэнерго в пользу Коломойского. Однако 26 февраля Кабмин сменил руководство компании. Вместо Владимира Потапенко, которого Коломойский назвал "понятным" руководителем Центрэнерго, Гончарук назначил нового главу – Александра Корчинского. Последний в прошлом исполнял обязанности директора Ровнотеплоэнерго и был гендиректором компании "ТехНова" (производство тепловой энергии), а также экс-директором Укртеплоэнерго.

В результате смены руководства Коломойский рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией. Правда, как пишет журналист Юрий Бутусов, решение о смене руководства компании еще не вступило в силу. По его словам, дело в том, что постановление правительства Гончарук публиковать не решился. А все потому, что последнее слово было за президентом Зеленским, "который не собирается портить отношения с Коломойским из-за Гончарука".

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