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      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      В Гончарука считают, что его уволили из-за ротаций в "Центрэнерго"

      - Читати новину українською

      Премьера Алексея Гончарука уволили с должности из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

      О том, что увольнение Гончарука с должности связано с определенными решениями правительства, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Читайте также: Угроза мирового кризиса и коронавирус: в "Слуге народа" объяснили спешку с увольнением Гончарука

      В окружении Гончарука считают, что именно решение правительства от 26 февраля о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго стало окончательной причиной его отставки.

      Кроме того, во время выступления на внеочередном заседании 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

      "В сентябре 2019 года журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос – и мы это сделали", – заявил Гончарук.

      По его словам, в правительстве также изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, в которых годами процветала коррупция.

      Что этому предшествовало

      • 26 февраля 2020 года Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
      • Впоследствии один из членов наблюдательного совета компании обратился в Окружной административный суд Киева. В иске он отметил, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат только наблюдательному совету, а не правительству.
      • В суде удовлетворили иск, запретив Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго".
      • Сейчас деятельность "Центрэнерго" и его руководства связывают с олигархом Игорем Коломойским.

      Что известно об увольнении Гончарука?
      Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника. Кроме того, парламентарии отдали 291 голос за назначение нового премьера Дениса Шмыгаля.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Отопительный сезон Кабинет Министров Украины Энергетика Алексей Гончарук Игорь Коломойский Судьи
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