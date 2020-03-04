В Гончарука считают, что его уволили из-за ротаций в "Центрэнерго"

Премьера Алексея Гончарука уволили с должности из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

О том, что увольнение Гончарука с должности связано с определенными решениями правительства, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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В окружении Гончарука считают, что именно решение правительства от 26 февраля о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго стало окончательной причиной его отставки.

Кроме того, во время выступления на внеочередном заседании 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

"В сентябре 2019 года журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос – и мы это сделали", – заявил Гончарук.

По его словам, в правительстве также изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, в которых годами процветала коррупция.

Что этому предшествовало

26 февраля 2020 года Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Впоследствии один из членов наблюдательного совета компании обратился в Окружной административный суд Киева. В иске он отметил, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат только наблюдательному совету, а не правительству.

В суде удовлетворили иск, запретив Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго".

Сейчас деятельность "Центрэнерго" и его руководства связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Что известно об увольнении Гончарука?

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника. Кроме того, парламентарии отдали 291 голос за назначение нового премьера Дениса Шмыгаля.