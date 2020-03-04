Все только начинается, – Гончарук прокомментировал свою отставку символическим фото с командой

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук после увольнения опубликовал фото команды бывшего Кабинета Министров. Он также поблагодарил за поддержку.

В комментариях к посту на фейсбук-странице Алексея Гончарука министры благодарят его за работу.

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Что известно об увольнении Гончарука?Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранников. Кроме того, парламентарии отдали 291 голос за назначение нового премьера Дениса Шмыгаля.

В СМИ сообщали, что премьера Алексея Гончарука уволили из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

Кроме того, во время выступления на внеочередном заседании 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

Что этому предшествовало