22:03
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Все только начинается, – Гончарук прокомментировал свою отставку символическим фото с командой

      - Читати новину українською
      Правительство Гончарука попрощалось символическим фото / facebook.com/aleksey.goncharuk

      Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук после увольнения опубликовал фото команды бывшего Кабинета Министров. Он также поблагодарил за поддержку.

      В комментариях к посту на фейсбук-странице Алексея Гончарука министры благодарят его за работу.

      К теме: У Гончарука считают, что его уволили из ротации в "Центрэнерго"

      Что известно об увольнении Гончарука?Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранников. Кроме того, парламентарии отдали 291 голос за назначение нового премьера Дениса Шмыгаля.

      В СМИ сообщали, что премьера Алексея Гончарука уволили из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

      Кроме того, во время выступления на внеочередном заседании 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".

      Что этому предшествовало

      • 26 февраля 2020 года Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
      • Впоследствии один из членов наблюдательного совета компании обратился в Окружной административный суд Киева. В иске он отметил, что полномочия сменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат только наблюдательному совету, а не правительству.
      • В суде удовлетворили иск, запретив Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго".
      • Сейчас деятельность "Центрэнерго" и его руководства связывают с олигархом Игорем Коломойским.
      Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      сегодня , 21:55 Игорь Уманский возглавил Министерство финансов: что о нем известно
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
      Ірина Поліщук
      сегодня , 21:10 Экс-глава МИД Вадим Пристайко стал вице-премьером по евроинтеграции: что о нем известно
      сегодня , 20:55 Участник АТО и преподаватель: что известно о новом министре Кабмина Олеге Немчинове
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук