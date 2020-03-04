23:36
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, сегодня
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Судебный иск Гончарука из-за увольнения был шуткой Богдана, – СМИ

      - Читати новину українською

      Украинские СМИ утверждают, что Алексей Гончарук не подавал никакого судебного иска из-за своего увольнения с поста премьера, а все это было шуткой экс-председателя ОПУ Андрея Богдана. При этом есть версия, что Богдан даже сам мог написать такое заявление от имени экс-премьера.

      Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов утверждает, что вся эта история стала возможной только благодаря влиянию Богдана на председателя Окружного админсуда Павла Вовка.

      Интересно: Все только начинается, – Гончарук прокомментировал свою отставку символическим фото с командой

      Богдан помог ему в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ. Соответственно, он может зарегистрировать все, что угодно,
      – подчеркнул Бутусов.

      По словам журналиста, Андрей Богдан таким образом напоминает Владимиру Зеленскому о себе, объясняет, что он никуда не делся, и вообще он не в восторге от увольнения людей, которых он лично "просовывал".

      Резюмируя, Юрий Бутусов даже вспомнил шутку Андрея Богдана о "меня трудно найти, легко потерять и невозможно вернуть".

      О том, что "судебный иск" был лишь выходкой экс-председателя Офиса Президента пишет и издание "Буквы". Оно утверждает, что такой иск был, но регистрировал его не Гончарук, а Богдан.

      Экс-министр Кабинета Минстров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что Алексей Гончарук узнал новость о "своем" судебном иске во время прощания с министрами.

      Он сразу попросил это опровергнуть, но было смешно,
      – рассказал Дубилет.

      К слову: Экс-глава ОПУ Богдан вернулся в адвокатуру и приглашает к сотрудничеству

      Скандал с судебным иском Гончарука: коротко

      Окружной административный суд Киева во вторник, 2 марта, сообщил, что зарегистрировал заявление Алексея Гончарука, в котором он просит запретить спикеру Верховной Рады рассматривать вопрос его отставки с поста премьер-министра.

      Впоследствии информацию об иске опроверг Кабинет Министров Украины, а с сайта суда информацию все же убрали.

      Позже председатель суда Павел Вовк пообещал, что разберется с этой ситуацией. В частности, он заверил, что будет установлена ​​личность заявителя.

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Верховная Рада Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Богдан Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:48 Аваков остается на посту министра: что об этом нужно знать
      Світлана Попова
      сегодня , 22:30 Вероятность снятия санкций ЕС с Азарова и Ставицкого – 99%, – эксперт
      Світлана Попова
      сегодня , 22:13 Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 22:10 Алексей Чернышов возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Альона Захарова
      сегодня , 22:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук