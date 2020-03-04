Судебный иск Гончарука из-за увольнения был шуткой Богдана, – СМИ

Украинские СМИ утверждают, что Алексей Гончарук не подавал никакого судебного иска из-за своего увольнения с поста премьера, а все это было шуткой экс-председателя ОПУ Андрея Богдана. При этом есть версия, что Богдан даже сам мог написать такое заявление от имени экс-премьера.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов утверждает, что вся эта история стала возможной только благодаря влиянию Богдана на председателя Окружного админсуда Павла Вовка.

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Богдан помог ему в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ. Соответственно, он может зарегистрировать все, что угодно,

– подчеркнул Бутусов.

По словам журналиста, Андрей Богдан таким образом напоминает Владимиру Зеленскому о себе, объясняет, что он никуда не делся, и вообще он не в восторге от увольнения людей, которых он лично "просовывал".

Резюмируя, Юрий Бутусов даже вспомнил шутку Андрея Богдана о "меня трудно найти, легко потерять и невозможно вернуть".

О том, что "судебный иск" был лишь выходкой экс-председателя Офиса Президента пишет и издание "Буквы". Оно утверждает, что такой иск был, но регистрировал его не Гончарук, а Богдан.

Экс-министр Кабинета Минстров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что Алексей Гончарук узнал новость о "своем" судебном иске во время прощания с министрами.

Он сразу попросил это опровергнуть, но было смешно,

– рассказал Дубилет.

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Скандал с судебным иском Гончарука: коротко

Окружной административный суд Киева во вторник, 2 марта, сообщил, что зарегистрировал заявление Алексея Гончарука, в котором он просит запретить спикеру Верховной Рады рассматривать вопрос его отставки с поста премьер-министра.

Впоследствии информацию об иске опроверг Кабинет Министров Украины, а с сайта суда информацию все же убрали.

Позже председатель суда Павел Вовк пообещал, что разберется с этой ситуацией. В частности, он заверил, что будет установлена ​​личность заявителя.