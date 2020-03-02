Экс-глава ОПУ Андрей Богдан снова вернулся в адвокатуру

Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан снова вернулся к адвокатской деятельности. Сделал он это через две недели после того, как подал в отставку с поста главы ОПУ.

Возобновил свою деятельность Богдан после заявления, поданного 25 февраля, отмечается в реестре адвокатов Украины.

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Сам экс-глава ОПУ после отставки в своем фейсбуке только отшутился, что прилетел на Сейшелы, а там "нудятина". Тогда он даже предлагал приехать и поддержать его, мол, он весь згоревався.

Похоже, к адвокатской деятельности Андрей Богдан решил вернуться только после того, как хорошо отдохнул после работы на государственной службе.

Издание Liga.net также отмечает, что пока неизвестно, окончательно ли Богдан вернулся в адвокатуру, или еще намерен вернуться к работе в государственных структурах.

Отставка Андрея Богдана: коротко

Владимир Зеленский 11 декабря уволил голову Офиса Президента Андрея Богдана – тот перед тем написал заявление. На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.

Таким событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком, о котором в последнее время писали СМИ. Он якобы связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.

Однако, несмотря на слухи, после назначения Ермак назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.