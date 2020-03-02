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      Экс-глава ОПУ Андрей Богдан снова вернулся в адвокатуру

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      Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан снова вернулся к адвокатской деятельности. Сделал он это через две недели после того, как подал в отставку с поста главы ОПУ.

      Возобновил свою деятельность Богдан после заявления, поданного 25 февраля, отмечается в реестре адвокатов Украины.

      Интересно: Андрей Богдан – экс-глава Офиса Президента: что о нем известно

      Сам экс-глава ОПУ после отставки в своем фейсбуке только отшутился, что прилетел на Сейшелы, а там "нудятина". Тогда он даже предлагал приехать и поддержать его, мол, он весь згоревався.

      Похоже, к адвокатской деятельности Андрей Богдан решил вернуться только после того, как хорошо отдохнул после работы на государственной службе.

      Издание Liga.net также отмечает, что пока неизвестно, окончательно ли Богдан вернулся в адвокатуру, или еще намерен вернуться к работе в государственных структурах.

      Отставка Андрея Богдана: коротко

      Владимир Зеленский 11 декабря уволил голову Офиса Президента Андрея Богдана – тот перед тем написал заявление. На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.

      Таким событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком, о котором в последнее время писали СМИ. Он якобы связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.

      Однако, несмотря на слухи, после назначения Ермак назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Андрей Богдан
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