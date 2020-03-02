Ексголова ОПУ Андрій Богдан знову подався в адвокатуру

Колишній голова Офісу Президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан знову повернувся до адвокатської діяльності. Зробив він це через два тижні після того, як подав у відставку з поста голови ОПУ.

Відновив свою діяльність Богдан після заяви поданої 25 лютого, зазначається у реєстрі адвокатів України.

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Сам ексголова ОПУ після відставки у своєму фейсбуці лише віджартувався, що прилетів на Сейшели, а там "нудятина". Тоді він навіть пропонував приїхати і підтримати його, бо, мовляв, він весь згорювався.

Схоже, до адвокатської діяльності Андрій Богдан вирішив повернутися лише після того, як добряче відпочив після роботи на державній службі.

Видання Liga.net також зазначає, що поки невідомо, чи Богдан остаточно повернувся в адвокатуру, чи ще має намір повернутися до роботи у державних структурах.

Відставка Андрія Богдана: коротко

Володимир Зеленський 11 грудня звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана – той перед тим написав заяву. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.

Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

Однак, попри чутки, після призначення Єрмак назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.