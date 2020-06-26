Бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Он был сообщником экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших министров обороны Украины Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

В случае доказательства вины, подозреваемому Владимиру Замане грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, чьи следователи и осуществляют досудебное расследование.

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При этом прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба. Хотя его и до этого подозревали в государственной измене.

В чем обвиняют Владимира Заману

Следствие установило, что Замана при соучастии с Януковичем и двумя бывшими министрами обороны с 2012 по 2014 годы своими решениями способствовал России в проведении подрывной деятельности против Украины. Сделал он это с помощью так называемого реформирования ВСУ, когда было сокращено количество военных, были расформированы отдельные воинские соединения, воинские части и подразделения, другим же менялись места их дислокации.

"Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией", – убеждены в ГБР.

Расследование госизмены Заманы: главное