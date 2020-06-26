Колишньому начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані повідомили про підозру у державній зраді. Він був спільником експрезидента України Віктора Януковича та колишніх міністрів оборони України Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва

У разі доведення вини, підозрюваному Володимиру Замані загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Про це повідомляє Державне бюро розслідування, чиї слідчі і здійснюють досудове розслідування.

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При цьому прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому начальнику Генерального штабу. Хоча його і до цього підозрювали у державній зраді.

В чому звинувачують Володимира Заману

Слідство встановила, що Замана за співучасті з Януковичем та двома колишніми міністрами оборони з 2012 по 2014 роки своїми рішеннями сприяв Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Зробив він це за допомогою так званого реформування ЗСУ, коли була скорочена кількість військових, були розформовані окремі військові з’єднання, військові частини та підрозділи, іншим же змінювалися місця їх дислокації.

"Вчинення таких дій на території Автономної республіки Крим надалі призвело до анексії півострову Російською Федерацією", – переконані в ДБР.

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