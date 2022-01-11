В феврале 2012 года подозреваемого назначили на должность начальника управления общественной безопасности Генерального управления МВД на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

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Предателю грозит до 15 лет

В 2014 году он изменил присяге и перешел на службу к оккупантам. Своими действиями и решениями мужчина оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности против украинского государства.

Согласно информации прокуратуры Крыма и Севастополя, речь идет о Грицае Валерии Николаевиче. По статье о государственной измене ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственное бюро расследований, расположенного в Мелитополе.

Дела против оккупантов: что известно

Ирина Венедиктова заявила, что в Украине открыли около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых – по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В 2020 году на тот момент заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что прокуроры расследуют более 5 тысяч производств по военным преступлениям в Крыму и на Донбассе.

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