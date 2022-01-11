У лютому 2012 року підозрюваного призначили на посаду начальника управління громадської безпеки Генерального управління МВС на півострові. Про це повідомили в пресслужбі ОГП.
Читайте також У Києві розглянуть справу про держзраду Поклонської та Аксьонова
Зраднику загрожує до 15 років
У 2014 році він зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів. Своїми діями та рішеннями чоловік надавав допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти української держави.
Згідно з інформацією прокуратури Криму та Севастополя, мовиться про Грицая Валерія Миколайовича. За статтею про державну зраду йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Справи проти окупантів: що відомо
- Ірина Венедіктова заявила, що в Україні відкрили близько 400 проваджень про порушення прав людини в Криму, близько сотні з яких – за фактами порушення законів і звичаїв війни.
- У 2020 році на той момент заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму та на Донбасі.