В материалах следствия говорится, что чиновник требовал и получал деньги за несоставление актов о нарушении законодательства об автомобильном транспорте. Кроме того, экс-руководитель брал деньги за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в пределах Киева.
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Свое "разрешение" чиновник оценил в 50 долларов за каждую единицу транспортного средства,
– говорится в сообщении.
Чиновника поймали на "горячем". Он как раз получал часть "транша" в размере 500 долларов.
Прокуратура поймала на "горячем" правоохранителей
- Киевская горпрокуратура сообщила о разоблачении масштабной схемы торговли оружием и боеприпасами.
- Организовали ее киевские правоохранители и военные. Им инкриминируют хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
- Чтобы вывести торговцев оружием на чистую воду, правоохранителям пришлось инсценировать закупку боеприпасов у них.
Сообщение Киевской городской прокуратуры:
Бывшего руководителя управления Укртрансбезпеки будут судить за регулярные поборы с перевозчиков.
Киевской городской прокуратурой завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Северного межрегионального управления Укртрансбезпеки, уличенного в получении неправомерной выгоды в виде ежемесячного транша с предпринимателя за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в г. Киеве (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Согласно материалам следствия, чиновник ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду за несоставление актов нарушения законодательства об автомобильном транспорте и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности в отношении пассажирских перевозок на территории столицы.
Свое "разрешение" чиновник оценил в 50 долл. США за каждую единицу транспортного средства.
Во время получения очередной ежемесячной части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США чиновника задержали на «горячем».
Сейчас обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд г. Киева.
Разоблачение коррупционного преступления проводилось прокурорами совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве, и Главным оперативным управлением ГБР.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.