У матеріалах слідства мовиться, що посадовець вимагав та отримував гроші за нескладання актів про порушення законодавства про автомобільний транспорт. Окрім того, екскерівник брав гроші за безперешкодне здійснення пасажирських перевезень у межах Києва.

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Свій "дозвіл" чиновник оцінив у 50 доларів за кожну одиницю транспортного засобу,

– мовиться у повідомленні.

Посадовця упіймали на "гарячому". Він саме отримував частину "траншу" у розмірі 500 доларів.

Прокуратура спіймала на "гарячому" правоохоронців

Київська міськапрокуратура повідомила про викриття масштабної схеми торгівлі зброєю та боєприпасами.

Організували її київські правоохоронці та військові. Їм інкримінують зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Щоб вивести торгівців зброєю на чисту воду, правоохоронцям довелося інсценувати закупку боєприпасів у них.

Допис Київської міської прокуратури:

​​Екскерівника управління Укртрансбезпеки судитимуть за регулярні побори з перевізників



Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків начальника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, викритого на одержанні неправомірної вигоди у вигляді щомісячного траншу з підприємця за безперешкодне здійснення пасажирських перевезень у м. Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, посадовець щомісячно вимагав та одержував неправомірну вигоду за нескладання актів порушення законодавства про автомобільний транспорт та безперешкодне здійснення господарської діяльності щодо пасажирських перевезень на території столиці.



Свій "дозвіл" чиновник оцінив у 50 дол. США за кожну одиницю транспортного засобу.



Під час одержання чергової щомісячної частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США посадовця затримали на «гарячому».



Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва.



Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.