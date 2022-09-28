В конце 2018 года бывший заместитель министра здравоохранения заключил договор закупки программного обеспечения реестра живых доноров гемопоэтических стволовых клеток. Далее он передал деньги IT-компании, хотя программное обеспечение так и не установили.

Читайте также Сфабрикованные "результаты референдумов" и новые немецкие ПВО: основное за 217 день войны

Ущерб оценили в 1,8 миллиона гривен

Сотрудники Минздрава должны были запустить соответствующий реестр согласно программе реформирования медицинской отрасли. Проект финансировался за кредитные средства от Международного банка реконструкции и развития.

На программное обеспечение было выделено 1,8 миллиона гривен. Эти деньги подозреваемый и передал одной из столичных IT-компаний и заключил договор. И хотя подрядчик так и не предоставил необходимые технологии, бывший высокопоставленный чиновник подписал акт приемки работ. Таким образом государство понесло убытки почти на два миллиона гривен.

Обратите внимание! Экс-должника подозревают в служебной халатности. Ему грозит до пяти лет за решеткой.

Интересно ВСУ продвигаются у рек Северский Донец и Оскол, бои есть и на Юге, – британская разведка.

Фейковый фонд помощи ВСУ: в Сумской области присвоили 9 миллионов

Случай циничного мошенничества был зафиксирован и в Сумской области. Депутат одного из городских советов организовал благотворительный фонд для помощи нашим воинам. Деньги собирали якобы для покупки амуниции. Злоумышленники звонили по телефону бизнесменам с просьбой купить товар для военных и предоставляли реквизиты для оплаты. Вырученные деньги делили между собой.

В общей сложности удалось собрать почти 9 миллионов гривен и обмануть около шести тысяч человек. За это подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.