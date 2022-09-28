Наприкінці 2018 року колишній заступник міністра охорони здоров'я уклав договір закупівлі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин. Далі він передав гроші IT-компанії, хоча програмне забезпечення так і не встановили.

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Збитки оцінили в 1,8 мільйона гривень

Працівники МОЗ мали запустити відповідний реєстр згідно з програмою реформування медичної галузі. Проєкт фінансували за кредитні кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

На програмне забезпечення виділили 1,8 мільйона гривень. Ці гроші підозрюваний і передав одній зі столичних IT-компаній та уклав з нею договір. І хоча підрядник так і не надав необхідні технології, колишній високопосадовець підписав акт приймання робіт. Таким чином держава зазнала збитків на майже два мільйони гривень.

Зверніть увагу! Експосадовця підозрюють у службовій недбалості. Йому загрожує до п'яти років за ґратами.

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Фейковий фонд допомоги ЗСУ: на Сумщині привласнили 9 мільйонів

Випадок цинічного шахрайства зафіксували і на Сумщині. Депутат однієї з міських рад організував благодійний фонд для допомоги нашим воїнам. Гроші збирали нібито для придбання амуніції. Зловмисники телефонували бізнесменам з проханням купити товар для військових і надавали реквізити для оплати. Отримані гроші ділили між собою.

Загалом вдалося зібрати майже 9 мільйонів гривень та ошукати близько шести тисяч осіб. За це підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.